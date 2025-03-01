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Ergene Nehri kenarında ceset bulundu

01.03.2025 09:25
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Kırklareli’ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde nehir kenarında bir ceset bulundu.

Ergene Nehri kenarında ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, önceki gün öğleden sonra Lüleburgaz ilçesine bağlı Karamusul köyünden geçen Ergene Nehri’nin kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından bölgede detaylı inceleme yapıldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.
Cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ergene Nehri‎ Edirne
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