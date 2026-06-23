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Erhan Karaal'ı kaçıranların yakalanma anı çıktı!

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17 Haziran'da evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı alıkoyan 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha yakalandı. Kocaeli'de saklandıkları villada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün kaçırma olayını gerçekleştiren kişiler olduğu tespit edildi. Polislerin, şüphelileri yakaladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Erhan Karaal ı kaçıranların yakalanma anı çıktı! 1

12 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Karaal hastanede tedavi altına alınırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 12 şüpheli yakalandı. Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Erhan Karaal ı kaçıranların yakalanma anı çıktı! 2

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 6 kişi hakkında ise savcılık tarafından adli kontrol istendi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Erhan Karaal ı kaçıranların yakalanma anı çıktı! 3

5 YENİ GÖZALTI DAHA

Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'ı kaçıran şüphelilerin Sakarya'da bungalov da kaldıklarını belirledi. Yapılan operasyonda şüphelilerin bungalovdan birkaç saat önce ayrıldığı tespit edildi. Takibi sürdüren ekipler, şüphelilerin aracı Kocaeli'de terk edilmiş halde bulundu. Bölgede genişletilen arama çalışmalarında şüphelilerin villada saklandıklarının tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguları yapılan şüphelilerden 3'ünün bizzat kaçırma olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin ifadelerinin ardından olayla ilgili yeni gözaltların olabileceği öğrenildi.

Erhan Karaal ı kaçıranların yakalanma anı çıktı! 4

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Erhan Karaal’ı kaçırdığı belirlenen şüphelilerin, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sürekli adres değiştirdikleri belirlenen ve gece yarısı Kocaeli’nde bir villada saklandıkları belirlenen şüpheliler özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Erhan Karaal ı kaçıranların yakalanma anı çıktı! 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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