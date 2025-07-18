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Erişim engeli getirilmişti... Roblox açılıyor mu? Mustafa Sarıgül, "gözümüz aydın" diyerek paylaştı

Çevrim içi oyun platformu Roblox'a Türkiye'de erişim engeli getirilmişti. Platform, ülkemizde yaklaşık 1 yıldır erişime kapalıydı. Roblox ile ilgili olarak CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesaplarından "gözümüz aydın" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Erişim engeli getirilmişti... Roblox açılıyor mu? Mustafa Sarıgül, "gözümüz aydın" diyerek paylaştı
Enes Çırtlık

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye'de erişim engeli getirilen ve yaklaşık bir yıldır erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ROBLOX YAKINDA AÇILIYOR, OYUNLARINIZA KAVUŞUYORSUNUZ"

Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, sevgili çocuklar gözümüz aydın. Roblox'tan güncelleme geldi. Roblox yakında açılıyor. Heyecan başlıyor. Oyunlarınıza kavuşuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İşte Sarıgül'ün Roblox paylaşımı:

ROBLOX NEDİR? ROBLOX AÇILIYOR MU?

Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını oluşturmalarına ve başkaları tarafından oluşturulmuş milyonlarca oyunu oynamalarına olanak tanıyan çevrim içi bir oyun platformudur ve oyun yapım sistemidir. 2006 yılında piyasaya sürülmüştür ve özellikle çocuklar ile gençler arasında son derece popülerdir.

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Mustafa Sarıgül'ün Roblox paylaşımı dikkat çekerken, Roblox'un erişim engelinin yakında kaldırılacağına ve ülkemizde tekrar erişime açılacağına dair henüz resmi kurumlarca yapılan bir açıklama bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Roblox Mustafa Sarıgül
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