Eriyen kar suları yazın kuruyan şelaleyi yeniden coşturdu

Yozgat’ta yaz aylarında kuruyan şelale, eriyen kar suları ve etkili olan yağışların ardından yeniden çağlamaya başladı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten akan su, bölgeye gelen doğaseverlere adeta görsel şölen sunan şelale dron kamerasıyla görüntülendi.

Yozgat merkeze bağlı Evci köyünde bulunan şelale, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bir vadinin ortasında bulunan ve düz duvar yapısıyla dikkat çeken şelale, özellikle son yağışlarla artan su debisiyle birlikte yeniden hayat buldu.

Çevredeki dağlardan gelen sularla oluşan ve akışını sürdürerek Cemil Çiçek Barajı’na ulaşan şelale, Ramazan ayında da zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor. Zorlu patika yolları aşarak şelalenin yanına kadar inen doğa tutkunlarının yanı sıra bazı ziyaretçiler ise vadiye hakim tepeden manzarayı izleyerek fotoğraf ve video çekmeyi tercih ediyor.

Şelaleyi ziyarete gelen Mustafa Evcimen ise "Evci Şelalesi yağmurlardan dolayı çok güzel bir görüntüye kavuşmuş. Onun için geldik. Bütün Yozgatlılara tavsiye ederiz. Hakikaten de görülmesi değer bir güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

Yağışların ardından coşkun akan suyun oluşturduğu manzara, özellikle fotoğraf ve video tutkunlarının ilgisini çekiyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Evci köyü şelalesi, Yozgat’ta alternatif gezi rotaları arasında gösteriliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

