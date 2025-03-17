HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erkan Kork hakkında tutuklama istemi! Payfix, Pozitifbank ve Flash Haber TV'ye el konmuştu

Erkan Kork hakkında tutuklama istemi! Payfix, Pozitifbank ve Flash Haber TV'ye el konmuştu

17.03.2025 17:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork'un da aralarında olduğu 49 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılıkta ifadeleri alınan 31 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Erkan Kork hakkında tutuklama istemi! Payfix, Pozitifbank ve Flash Haber TV'ye el konmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

29 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Kork'un da aralarında olduğu 29 şüpheli sağlık kontrünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 14 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Erkan Kork'un ifade işlemi tamamlanırken, diğer şüphelilerin ifadesinin alınmaya devam ettiği öğrenildi. Ayrıca konuyla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

31 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifadeleri alınan 31 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler arasında Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork da bulunuyor.(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

AB’den Rusya açıklaması: 'Barış istemiyorlar'AB’den Rusya açıklaması: 'Barış istemiyorlar'
İstanbul'da yağmur sonrası kaza! İETT otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybettiİstanbul'da yağmur sonrası kaza! İETT otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Pozitifbank
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Maaşı da etkileyecek! Karı koca memursa... Düğmeye basıldı

Maaşı da etkileyecek! Karı koca memursa... Düğmeye basıldı

Rusya karşı çıkmıştı! İngiltere resti çekti: 30'dan fazla ülke asker yollayacak!

Rusya karşı çıkmıştı! İngiltere resti çekti: 30'dan fazla ülke asker yollayacak!

Her satırı kan dondurucu! 6 yıl sonra aydınlandı: 4 yaşındaki Melike'yi ebeveyni katletmiş! 'Çekiç, tazyikli su ve diğer eziyetler...'

Her satırı kan dondurucu! 6 yıl sonra aydınlandı: 4 yaşındaki Melike'yi ebeveyni katletmiş! 'Çekiç, tazyikli su ve diğer eziyetler...'

Eş katili kadın şiddetten bıkmış! "Kocamın tabancasını alıp rastgele ateş açtım"

Eş katili kadın şiddetten bıkmış! "Kocamın tabancasını alıp rastgele ateş açtım"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Görüşmelerde önceliğimiz PKK’nın silahları bırakması kendisini feshetmesidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Görüşmelerde önceliğimiz PKK’nın silahları bırakması kendisini feshetmesidir"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.