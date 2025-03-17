Erkan Kork hakkında tutuklama istemi! Payfix, Pozitifbank ve Flash Haber TV'ye el konmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

29 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Kork'un da aralarında olduğu 29 şüpheli sağlık kontrünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 14 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Erkan Kork'un ifade işlemi tamamlanırken, diğer şüphelilerin ifadesinin alınmaya devam ettiği öğrenildi. Ayrıca konuyla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

31 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifadeleri alınan 31 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler arasında Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork da bulunuyor.(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır