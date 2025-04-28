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Erkek arkadaşının ev sahibi tarafından önce taciz edildi, sonra öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha! Korkunç olayın adresi bu kez İstanbul... Ümraniye'de erkek arkadaşının ev sahibi tarafından taciz edilen 26 yaşındaki Yazgülü Coşkun önce taciz edildi sonra sokak ortasında canice katledildi. Katil zanlısı ev sahibi ise cinayeti işlediği tüfeğiyle beraber yakalandı.

Erkek arkadaşının ev sahibi tarafından önce taciz edildi, sonra öldürüldü
Ufuk Dağ

İstanbul Ümraniye'de 26 yaşındaki Yazgülü Coşkun, erkek arkadaşıyla evine eğlenmeye gittiği Gülabi Ç. tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürülmüştü. Gülabi Ç.'nin, evinde genç kıza sarkıntılık ettiği, ardından da peşlerinden giderek öldürdüğü öne sürüldü.

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ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINMIŞTI

'Silahlı yaralama' ihbar üzerine önceki akşam olay yerine giden polis ekipleri üzerinde kimlik çıkmayan genç bir kadının silahla başından vurulmuş halde buldu. Yapılan çalışmalarda öldürülen kadının Yazgülü Çoşkun (26) olduğu belirlendi. Genç kadının erkek arkadaşı olduğu kaydedilen ve hakkında 16 suç kaydı olduğu tespit edilen Mehmet T. polis tarafından gözaltına alındı.

PEŞİNDEN ATEŞ ETTİ

Mehmet T., verdiği bilgilere göre, olayın gerçekleştiği sokakta Gülabi Ç. adlı kişiye ait evde kız arkadaşıyla oturduğunu belirtti. Ancak ev sahibinin kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia eden Mehmet T., "Sarkıntılık edince tartışma çıktı. Ev sahibinde silah vardı. Evden ayrıldık" dedi.

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Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberi göre, Mehmet T. bunun üzerine peşlerinden gelen Gülabi Ç.'nin genç kadına ateş ettiğini ve olay yerinden kaçtığını anlattı.

TÜFEĞİYLE BERABER YAKALANDI

Bunun üzerine polis, Gülabi Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Cinayet zanlısı Gülabi Ç. olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalanarak emniyette götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gülabi Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen şüpheli Mehmet T. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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kadın cinayeti İstanbul cinsel taciz
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