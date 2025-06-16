Erkeklerde gizli tehlike! Alzheimer araştırmalarında, demans riskini artıran genetik varyant bulundu: Bu varyanta sahip erkeklerde gelişme riski 2,39

Bilim insanları, yaşlı erkeklerde yaygın görülen bir varyantın demans riskini artırabileceğini tespit etti.

YAŞLI ERKEKLERDE CİDDİ DEMANS RİSKİ

Yeni bir araştırma, yaşlı erkeklerde yaygın görülen bir genetik varyantın demans riskini ciddi şekilde artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmada, ABD ile Avustralya'da yürütülen ve kalp-damar hastalığı, demans ya da bilişsel gerileme geçmişi olmayan yaşlı bireyleri takip eden çalışmaların verilerinin kullanıldığı bildirildi.

‘H63D’ VARYANTI OLAN ERKEKLERDE GELİŞME RİSKİ 2,39

Araştırmacılar, Avrupa kökenli 70 yaş üzeri 12 binden fazla Avustralyalı üzerinde HFE genindeki varyantlara odaklandı. Bu gen, vücuttaki demir seviyelerini düzenlemede kritik rol oynuyor. Özellikle ‘H63D’ isimli varyantın iki kopyasına sahip erkeklerde, demans gelişme riskinin 2,39 kat daha yüksek olduğu belirlendi.

AŞIRI DEMİR BİRİKMESİ

Bu risk artışı, yalnızca erkeklerde görülürken kadınlarda benzer bir ilişki tespit edilmedi. Araştırmaya göre bu genetik yapı, ‘hemochromatosis’ adı verilen ve vücutta aşırı demir birikmesine yol açan bir duruma neden olabiliyor. Bu durum da karaciğer sirozu, karaciğer kanseri, kas iskelet sistemi sorunları ve demans gibi hastalıklarla ilişkilendiriliyor.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır