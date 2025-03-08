Erkeklerde meme büyümesi: Jinekomasti sorunu çığ gibi artıyor…

Erkeklerde kadın tipi meme büyümesi olarak tanımlanan jinekomasti, estetik kaygıların yanı sıra psikolojik rahatsızlıklara da yol açabiliyor. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan, bu durumun günümüzde sık karşılaşılan estetik sorunlardan biri olduğunu belirterek, jinekomasti tedavisinde cerrahi yöntemlerin ön planda olduğunu söyledi. Özellikle liposuction tekniğiyle başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Doç. Dr. Özkan, ameliyat sonrası dönemde hastaların korse kullanımına dikkat etmelerinin iyileşme sürecini hızlandıracağını ifade etti.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Jinekomastinin çözümlenebilen bir problem olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özkan, "Bu sorunun çözümünde ameliyatlı yöntemleri tercih ediyoruz. Çünkü meme dokusunu ameliyatsız eritebilecek bir yöntem henüz mevcut değil. En sık uyguladığımız yöntem ise liposuction. Ameliyat kararını, meme başının pozisyonuna ve meme içeriğindeki yağ ve sert meme dokusu miktarına göre veriyoruz” dedi.

LİPOSUCTİON EN SIK TERCİH EDİLEN YÖNTEM

Jinekomasti ameliyatlarının büyük bir kısmında liposuction yönteminin kullanıldığını dile getiren Doç. Dr. Özkan, "Özellikle meme başı sarkmamış hastalarda sadece yağ dokusu fazlalığı varsa, küçük deliklerden girerek liposuction yöntemiyle fazla yağ dokusunu uzaklaştırabiliyoruz. Sert meme dokusu bulunan hastalarda ise meme başının altından küçük bir kesi ile bu dokuyu çıkarmak gerekebiliyor. Eğer meme başında ciddi sarkıklık ve fazla deri mevcutsa, cilt fazlalığını da çıkartarak operasyonu tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.

AMELİYAT SONRASI DÖNEM ÖNEMLİ

Ameliyat sonrası dönemde hastaların özel bir korse giymesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özkan, "Liposuction yapılan hastalarımızın ameliyat sonrası dönemde ciddi şekilde bir korse kullanmalarını istiyoruz. Bu korsenin yaklaşık 6 ila 8 hafta boyunca düzenli giyilmesi gerekiyor. Korse, fazla cildin yavaş yavaş göğüs kafesine adapte olmasını sağlıyor. Hastalar korselerini düzgün kullandıkları takdirde genellikle ek bir cerrahi girişime ihtiyaç duymadan jinekomasti problemlerinden kurtulmuş oluyorlar" dedi.