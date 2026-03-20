Erken çiçek açan ağaçlar don tehlikesiyle karşı karşıya

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bölgede bulunan meyve ağaçları çiçek açarken, baharın habercisi papatyalarla birlikte ortaya renkli görüntüler çıktı. Ancak havaların yeniden soğumaya başlaması, özellikle üreticiler arasında çiçek açan ağaçların durumu tedirginliğe yol açtı.
Ortaya çıkan güzel manzaralarda fotoğraf çektiren vatandaşlar doğanın keyfini çıkarırken, çiftçiler ise erken açan çiçeklerin mart ayındaki soğuklardan zarar görebileceğini belirtti.
Çiftçiler, "Erkenden çiçek açan meyve ağaçları mart soğuklarına dayanır mı bilemiyoruz" diyerek yaşadıkları endişeyi dile getirdi.
Uzmanlar ise ani sıcaklık düşüşlerinin özellikle çiçeklenme dönemindeki ağaçlarda don riskini artırdığına dikkat çekiyor.
