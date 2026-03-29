Erken teşhis hayat kurtarıyor: 50 yaş üstü mutlaka yaptırmalı!

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Hüseyin, kalın bağırsak (kolorektal) kanserinin erken teşhis edildiğinde yüzde 90’ın üzerinde tedavi edilebildiğini belirterek, “Özellikle 50 yaş üstü bireyler için düzenli tarama programları hayati önem taşımaktadır” dedi.

Erken teşhis hayat kurtarıyor: 50 yaş üstü mutlaka yaptırmalı!
Çiğdem Berfin Sevinç

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Hüseyin, 1-31 Mart Kalın Bağırsak Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında farkındalığın artırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Hüseyin, dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer alan kalın bağırsak kanserinin, çoğu zaman bağırsakta oluşan poliplerin yıllar içinde kansere dönüşmesiyle ortaya çıktığını ifade etti. Op. Dr. Hüseyin, bu sürecin erken dönemde tespit edilmesi halinde hastalığın önlenebildiğini söyleyerek, “Kalın bağırsak kanseri, önlenebilir kanser türleri arasında yer alıyor. Kalın bağırsak (kolorektal) kanseri erken teşhis edildiğinde yüzde 90’ın üzerinde tedavi edilebilir. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Erken teşhis hayat kurtarıyor: 50 yaş üstü mutlaka yaptırmalı! 1

Kalın bağırsak kanseri riskinin bazı faktörlere bağlı olarak arttığını belirten Op. Dr. Hüseyin, “Özellikle 50 yaş üstü bireyler için düzenli tarama programları hayati önem taşımaktadır. 50 yaş ve üzerindeki bireyler, ailesinde kanser öyküsü bulunanlar, aşırı kırmızı et ve işlenmiş gıda tüketenler ile hareketsiz yaşam sürenlerin risk grubunda yer almaktadır. Hastalık erken dönemde belirti vermeyebilir ancak dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, dışkıda kan görülmesi, karın ağrısı, şişkinlik, açıklanamayan kilo kaybı ve halsizlik gibi şikayetler dikkate alınmalıdır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen tarama programları hastalığın erken teşhisinde önemli rol oynamaktadır. 50-70 yaş arasındaki bireylerin iki yılda bir gaitada gizli kan testi yaptırması önerilir. Kolonoskopi ise bağırsakların detaylı incelenmesini sağlar ve riskli poliplerin kansere dönüşmeden tespit edilmesine imkân tanır. Bu yöntemin 10 yılda bir uygulanması tavsiye edilir” dedi.

Erken teşhis hayat kurtarıyor: 50 yaş üstü mutlaka yaptırmalı! 2

Op. Dr. Hüseyin, kalın bağırsak kanseri riskini azaltmak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğine dikkati çekerek “Lif açısından zengin beslenme, düzenli fiziksel aktivite, işlenmiş gıdalardan uzak durma ve ideal kilonun korunması önemli. 50 yaşından itibaren herhangi bir şikayet olmasa dahi düzenli tarama yaptırılması gerekir. Unutmayalım ki erken teşhis hayat kurtarır” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Simav Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldıSimav Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonuJandarmadan uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

