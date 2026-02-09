Ermenek’te seyir halindeki otomobil alev alarak yandı

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Değirmenlik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Aracın motor kısmında hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır