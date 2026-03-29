Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a kilisede saldırı teşebbüsü: 2 kişi gözaltına alındı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a başkent Erivan’da katıldığı bir kilise ayini sırasında saldırı teşebbüsünde bulunuldu. St. Anna Kilisesi’nde halkla bir araya gelen Paşinyan, ayin sonrası kiliseden ayrıldığı sırada kısa süreli gerginlik yaşandı.

ERMENİSTAN LİDERİ PAŞİNYAN'A SALDIRI GİRİŞİMİ

Paşinyan, güvenlik görevlileri eşliğinde alandan ayrılırken kalabalık arasından başbakana yaklaşan 2 kişi fiziksel saldırı girişiminde bulundu.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saldırganlardan birinin hamlesi Paşinyan’a isabet etmedi ve başbakan olaydan yara almadan kurtuldu. Yerel basında yer alan bilgilere göre, saldırı teşebbüsü sırasında Paşinyan’a eşlik eden Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan da tehlike atlattı.

2 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDI

Ermenistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı girişiminde bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca şüpheliler hakkında "holiganlık" ve "kamu görevlisinin yasal görevlerine ve siyasi faaliyetlerine müdahale" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

