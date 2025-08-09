HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Güney Kafkasya'da yeni bir sayfa açtık"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Başbakanı Donald Trump ile birlikte imzaladığı mutabakat zaptına ilişkin "Güney Kafkasya'da barış, refah, güvenlik ve ekonomik iş birliği başlığı altında yeni bir sayfa açtık" dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Güney Kafkasya'da yeni bir sayfa açtık"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Başbakanı Donald Trump ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi. Paşinyan, gerçekleştirilen üçlü görüşme ve sonrasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklamasında, "Barış anlaşmasının paraflanması, ülkelerimiz arasındaki onlarca yıllık çatışmaya son verecek ve karşılıklı egemenlik ile toprak bütünlüğüne tam saygıya dayalı yeni bir dönemi başlatacaktır. Bugün Başkan Trump'ın da imzaladığı ve tanıklık ettiği deklarasyonlar, Güney Kafkasya'da barış, refah, güvenlik ve ekonomik iş birliği başlığı altında yeni bir sayfa açtığımıza dair güven ve teminat vermektedir" ifadelerini kullandı. Paşinyan, bölgede ulaştırma ve iletişim kanallarının açılması konusunda, egemenlik, toprak bütünlüğü ve yetki ilkelerine dayalı anlaşmayı özellikle vurgulamak istediğini belirterek, "Özellikle belirtmek isterim ki, ABD ile birlikte, tüm bölgeyi ferahlatacak ‘Trump Barış ve Refah Yolu' bağlantı projesini hayata geçirmek için çalışacağız" dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Güney Kafkasya da yeni bir sayfa açtık" 1

"BUGÜN ELDE ETTİĞİMİZ BU BÜYÜK ANLAŞMA, BÖLGEMİZ VE DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞARIDIR"

Söz konusu projenin, uzun vadeli faydalar sağlayacak stratejik fırsatları ortaya çıkaracağını vurgulayan Ermenistan Başbakanı, projenin altyapı gelişimini teşvik edecek, bölgesel bağlantıları güçlendirecek ve ABD'nin çatışma çözümündeki liderliğini pekiştireceğini kaydetti. Paşinyan, "Bugün elde ettiğimiz bu büyük anlaşma, bölgemiz ve dünya için önemli bir başarıdır, çünkü daha barışçıl bir bölge daha güvenli bir dünya demektir. Ayrıca Trump'ın bugünkü büyük başarısı, dünya sahnesindeki küresel barış yapıcı rolünüzün bir başka kanıtıdır" ifadelerini kullandı.
Paşinyan konuşmasını, "Barış getirmek vizyon, siyasi cesaret ve kararlılık gerektirir. Ne mutlu barış sağlayanlara, ülkelerimizin ve bölgemizin bütün halklarına teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyayı da tebrik ediyorum, çünkü söylediğim gibi bu, dünyayı kesinlikle daha iyi bir yer yapacaktır" şeklinde konuşarak sonlandırasının ardından Aliyev ve Trump ile el sıkıştı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump-Putin görüşmesi Alaska'da gerçekleşecekTrump-Putin görüşmesi Alaska'da gerçekleşecek
67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan Nikol Paşinyan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu'na fena gönderme! Gol sevincinde dikkat çeken detay...

Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu'na fena gönderme! Gol sevincinde dikkat çeken detay...

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump, Aliyev ve Paşinyan imzaladı

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump, Aliyev ve Paşinyan imzaladı

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Özgür Özel adını açıklamıştı! Gözaltına alınan avukat hakkında yeni gelişme

Özgür Özel adını açıklamıştı! Gözaltına alınan avukat hakkında yeni gelişme

Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.