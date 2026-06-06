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Ermenistan’da genel seçimler öncesinde muhalefetten 6 aday gözaltına alındı

Ermenistan’da yarın yapılması beklenen genel seçimler öncesinde, Rusya yanlısı "Güçlü Ermenistan" hareketine üye 6 aday gözaltına alındı. Rusya ile Erivan’ın ekonomik ve siyasi ilişkilerini sürdürmek isteyen ve Başbakan Nikol Paşinyan’ı Moskova ile gerilimi tırmandırmakla suçlayan "Güçlü Ermenistan" cephesinden de henüz bir açıklama yapılmadı.

Ermenistan’da genel seçimler öncesinde muhalefetten 6 aday gözaltına alındı

Ermenistan’da yarın düzenlenecek genel seçimler öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ermeni yetkililer, seçimde yarışacak 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ermenistan devlet medyası, gözaltına alınan isimlerin Rus-Ermeni milyarder Samvel Karapetyan liderliğindeki Rusya yanlısı "Güçlü Ermenistan" hareketi üyeleri olduğunu bildirirken, gözaltıların gerekçesine ilişkin detay paylaşmadı.

Ermenistan’da genel seçimler öncesinde muhalefetten 6 aday gözaltına alındı 1

SEÇİMDEN BİR GÜN ÖNCE 6 MUHALİF ADAY GÖZALTINA ALINDI

Devlet medyası ayrıca, Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu’nun söz konusu adaylar hakkında ceza soruşturması başlatılmasına izin verdiğini aktardı. Ancak sürece ilişkin ayrıntı verilmedi. Gözaltıları gerçekleştiren Ermenistan Soruşturma Komitesi ise konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.

Rusya ile Erivan’ın ekonomik ve siyasi ilişkilerini sürdürmek isteyen ve Başbakan Nikol Paşinyan’ı Moskova ile gerilimi tırmandırmakla suçlayan "Güçlü Ermenistan" cephesinden de henüz bir açıklama yapılmadı.

Ermenistan’da genel seçimler öncesinde muhalefetten 6 aday gözaltına alındı 2

PAŞİNYAN’IN SİVİL SÖZLEŞME PARTİSİ ANKETLERDE ÖNDE

Yaklaşık 2,4 milyon seçmenin oy kullanabileceği seçim, Paşinyan hükümetinin Azerbaycan ile kalıcı barış sağlama çabaları açısından bir sınav olarak değerlendiriliyor. Anketler, Paşinyan’ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi’nin yüzde 24 ila 32 aralığında destekle önde olduğunu gösterirken, en yakın rakibi "Güçlü Ermenistan’ın" desteğinin yüzde 6 ila 11 seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Ermenistan’da genel seçimler öncesinde muhalefetten 6 aday gözaltına alındı 3

Ermeni sivil toplum kuruluşları, seçim sürecinde Rusya destekli dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğü yönünde endişelerini dile getirirken, Moskova yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Ermenistan’da genel seçimler öncesinde muhalefetten 6 aday gözaltına alındı 2

RUSYA’DAN ERMENİSTAN ÜRÜNLERİNE İHRACAT KISITLAMASI

Ermenistan’ın geleneksel müttefiki Rusya ile ilişkileri, seçim sürecinde en önemli başlıklardan biri haline geldi. Rusya, Erivan’ın Batılı ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmasına karşılık olarak Ermenistan’ın gıda ihracatına çeşitli kısıtlamalar getirmişti.

Rusya’nın tarım denetim kurumu Rosselhoznadzor, 3 Haziran itibarıyla Ermenistan menşeli ve bu ülkeden gönderilen çekirdekli meyveler, patlıcan, patates ve kuru meyvelere yönelik geçici kısıtlamalar uygulanacağını bildirmişti.

Açıklamada, kararın söz konusu üreticilerde yapılan denetimlerin yetersiz bulunması nedeniyle alındığı belirtilirken, ithalatı kısıtlanan ürünlerin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine transit geçişine de izin verilmeyeceği aktarılmıştı.

Rusya, 22 Mayıs itibarıyla Ermenistan’dan çiçek ithalatına da kısıtlama getirmişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Gözaltı Ermenistan Nikol Paşinyan
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