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İdrar renginiz hastalıkları ele veriyor! En tehlikeli renk açıklandı

İdrar rengindeki değişiklikler, vücudun verdiği önemli sağlık sinyallerinden biri olabiliyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Joshgun Huseynov, özellikle kırmızı renkli idrarın hiçbir zaman normal kabul edilmemesi gerektiğini belirterek, bazı renk değişimlerinin ciddi hastalıkların habercisi olabileceği uyarısında bulundu.

İdrar renginiz hastalıkları ele veriyor! En tehlikeli renk açıklandı
Gökçen Kökden

Açık sarı olması gereken idrar rengindeki farklılıklar bazen basit sıvı eksikliğini, bazen ise önemli sağlık sorunlarını işaret edebiliyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Joshgun Huseynov, idrar renginin böbreklerden karaciğere kadar birçok organ hakkında önemli ipuçları verdiğini söyledi.

KOYU SARI İDRAR SUSUZLUK BELİRTİSİ

İdrar renginiz hastalıkları ele veriyor! En tehlikeli renk açıklandı 1

Op. Dr. Huseynov, sağlıklı idrar renginin açık sarı olması gerektiğini belirterek, “Gün içinde yeterli sıvı tüketilmediğinde idrar koyu sarı hale gelebilir. Sıvı alımı arttığında rengin yeniden açılması böbreklerin normal çalıştığını gösterir” dedi. Turuncu renkli idrarın bazı vitamin takviyeleriyle ilişkili olabileceğini ifade eden Op. Dr. Huseynov, “Özellikle B vitamini kompleksleri kullanan kişilerde bu renk değişimi görülebilir. Ancak bazı karaciğer ve safra yolu hastalıklarında da idrar turuncu renge dönebilir” diye konuştu. Kahverengi idrarın ise daha ciddi sorunların habercisi olabileceğini belirten Op. Dr. Huseynov, “Safra yolu tıkanıklıkları, sarılık ya da karaciğer hastalıklarında idrar kahverengiye dönebilir. Bazen bu durum idrar yollarındaki eski kanamaların belirtisi de olabilir” dedi.

"KIRMIZI İDRAR ASLA NORMAL DEĞİLDİR"

İdrarda kırmızı renk görülmesinin mutlaka araştırılması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Huseynov, “Bazı gıdalar, örneğin pancar tüketimi idrar rengini geçici olarak değiştirebilir. Ancak gerçek bir kanama varsa bu durum hiçbir zaman normal kabul edilmez” ifadelerini kullandı. İdrarda kan görülmesinin enfeksiyon ve taş hastalıklarının yanı sıra ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini söyleyen Op. Dr. Huseynov, “İdrar yolları kanserlerinde de en sık gördüğümüz belirtilerden biri idrarda kanamadır. Bu nedenle ister gözle görülsün ister sadece tahlilde ortaya çıksın mutlaka değerlendirilmelidir” dedi. Op. Dr. Huseynov, idrar renginde kalıcı ya da dikkat çekici değişiklik yaşayan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğini belirterek, erken tanının birçok hastalıkta önemli olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
idrar sağlık
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