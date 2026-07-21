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Kan donduran iddia! Duyan dondu kaldı: "Kardeşimi kavurma yaptılar"

Siirt'te yaşayan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, boşandıktan bir gün sonra gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılan acılı aileden korkunç bir iddia geldi. Kardeşinin öldürüldüğünü öne süren Halime Pilğir, "Kardeşimi kavurma yaptılar" iddiasıyla duyanların kanını dondurdu.

Kan donduran iddia! Duyan dondu kaldı: "Kardeşimi kavurma yaptılar"
Devrim Karadağ

Siir'te yaşayan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel, boşandıktan bir gün sonra 17 Ekim 2024'te kayboldu. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında eski eşi İsa Güç ile kayınpederi İhsan Güç ve kayınbiraderi Hüseyin Güç, Şubat 2026'da "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilğir, olaya ilişkin kan donduran açıklamalarda bulundu. Sabah'ta yer alan haberde, kardeşinin yıllarca eski eşi ve eşinin ailesinin sistematik şiddetine maruz kaldığını ve tandırda yakılarak öldürüldüğünü öne süren Pilğir, kardeşinin evliliğinin henüz üçüncü ayında, eşinin ikinci bir kadınla evlenmek istediğini, Mekiye'nin ilk kez kaçmayı başardığında ağır şiddet gördüğünü belirterek, "Bir gün iş yerindeydim. Bahar aylarıydı. Siirt Jandarma Komutanlığı aradı. 'Mekiye kayboldu' dediler.

Kan donduran iddia! Duyan dondu kaldı: "Kardeşimi kavurma yaptılar" 1

"'DİRİ DİRİ YAKACAĞIZ' DİYORLARDI"

Ertesi gün Mekiye bulunmuştu. Sağ kolu çatlaktı. Şiddet görmüştü. Kardeşimi Siirt Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirdiler. Ama orada da rahat bırakmadılar. Eski eşi, kayınpederi ve iki kayınbiraderi araçlarla sürekli sığınma evinin etrafında dolaşıyorlardı. 'Seni öldüreceğiz, diri diri yakacağız' diyorlardı. Orada kalan kadınlar da buna şahit."

Boşandığı gün eski eşi, kayınpederi, kayınbiraderi ve görümcesinin eşi birlikte kardeşimi babamın evine bıraktılar. Eski eşi, babamın kulağına eğilip, 'Baba, kızına ve oğluna sahip çık. Abilerim, eniştelerim sizi öldürecek' dedi.

Kan donduran iddia! Duyan dondu kaldı: "Kardeşimi kavurma yaptılar" 2

"TANDIRDA YAKTILAR"

Halime Pilğir, kardeşinin tandırda yakılarak öldürüldüğüne yönelik şüphesini güçlendiren tanık anlatımını ise şöyle aktardı:

"17 ya da 18 Ekim'di. Tarihi tam hatırlamıyorum. Farklı bir numaradan telefon açtı, gülerek 'Abla, Umut'u ve Ela'yı görmeye gidiyorum' dedi. Ama yanında bir erkek sesi vardı. 'Yanındaki kim?' diye sordum. 'İsa' deyince içime ateş düştü. O telefondan sonra kardeşime bir daha ulaşamadım.

Kan donduran iddia! Duyan dondu kaldı: "Kardeşimi kavurma yaptılar" 3

"KARDEŞİMİ KAVURMA YAPTILAR"

Tanık o gün İsa'nın ailesinin evinde geceden sabaha kadar tandırın hiç sönmediğini anlattı. Bizim oralarda hiçbir tandır sabaha kadar yanmaz. İnsanlar sorduğunda gülerek, 'Kavurma yapıyoruz' demişler. Benim kardeşimi kavurma yaptılar. Kardeşimin cansız bedeni halen bulunamadı."

Kan donduran iddia! Duyan dondu kaldı: "Kardeşimi kavurma yaptılar" 4

"AYNI KÖYDE 4 KADIN YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ"

Aynı köyde kardeşi gibi 4 kadının daha yakılarak öldürüldüğünü iddia eden Pilğir, "Saynur Süyüncü 4 çocuk annesiydi. 2021 yılında Mekiye'nin eski kayınpederi İhsan Güç, Saynur'u da yaktı.

Saynur'un eşi tarafı İhsan Güç'e para vermiş. İhsan Güç de gidip kadın evde uyurken üzerine benzin dökerek ateşe vermiş. Olayı, 'Üç harfliler yaktı' diyerek kapatmaya çalıştılar. Saynur'un ailesini yeniden şikayetçi olmaya ikna ettim. Dosyayı tekrar başsavcılığa taşıdık." dedi.

Kan donduran iddia! Duyan dondu kaldı: "Kardeşimi kavurma yaptılar" 5

"SATIR FOTOĞRAFLARI GÖNDERİYORLAR"

Adalet mücadelesi nedeniyle kendisinin de hedef haline geldiğini söyleyen Pilğir, "Ben aylardır tehdit ediliyorum. Dosyadan çekilmem için aileme baskı yapıyorlar. Bana satır fotoğrafları gönderiyorlar. 'Dilini koparacağız' diyorlar. Geçtiğimiz günlerde Mekkiye'nin dosyasıyla ilgili İsa Güç'ün abisi Hasan Güç ve eniştesi Ahmet Şişman ve bir kadın daha gözaltına alındı. Savcı tutuklanmalarını talep etti ama hakim serbest bıraktı." şeklinde konuştu.

Kan donduran iddia! Duyan dondu kaldı: "Kardeşimi kavurma yaptılar" 6

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Siirt
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