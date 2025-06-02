Ermenistan'ın başkenti neresi? Ermenistan'ın başkenti hakkında bilgiler

Asya’nın batısında bulunan Güney Kafkasya’daki Ermenistan; kuzeyinde Gürcistan, batısında Türkiye, doğusunda Azerbaycan, güneyinde ise İran ve Nahcivan ile sınır komşusudur. Dağlık arazilerin bolca bulunduğu Ermenistan’ın denizden yüksekliği yaklaşık 1800 metre olup herhangi bir deniz bağlantısı bulunmaz. Ermenistan hakkındaki detaylardan biri de başkentinin neresi olduğudur.

Ermenistan’ın başkenti neresi?

Ermenistan’ın başkenti Erivan'dır. Erivan, Ermenistan'ın en büyük şehri ve 1918 tarihinden itibaren başkentidir. Erivan, Ermenistan'ın 12. başkenti olarak geçer.

Ermenistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden biri olduğunda Erivan şehrinde de değişim görülmüştür. Birinci Cumhuriyet kurulduğunda birkaç bin kişilik nüfuslu bir köy olan Erivan, 50 yıl sonra ülkenin merkezi haline gelmiştir.

Şehirde 2000'li yılların başından beri yeni alanlar ve yapılar inşa edilmiştir. Şehirde kurulan binalar, mahalleler, sokaklar, restoranlar ve diğer mağazalar gibi yapılarıyla beraber Erivan şehri batılılaşmaya başlamıştır. Sovyet yönetiminden kalan izler silinmektedir.

Erivan'a nasıl gidilir?

Ülkemizden Erivan’a gitmek isteyen olursa, bu kişiler için ulaşım yollarından biri havayoludur. Erivan Uluslararası Havalimanı’na İstanbul'dan bazı havayolları şirketlerince düzenlenen direkt uçuşlarla beraber yaklaşık 3 saat gibi bir sürede ulaşılabilir.

Ermenistan nüfusu, yüzölçümü, resmi dili, para birimi

Güney Kafkasya'da yer alan Ermenistan'ın denize kıyısı yoktur. Türkiye'nin doğu sınır komşularından biridir.

Ermenistan'ın nüfusu ne kadar?

Ekim 2024 verilerine göre, Ermenistan’ın nüfusu yaklaşık 3,06 milyon olarak tahmin edilmektedir.

Ermenistan'ın yüzölçümü kaç kilometrekare?

Ermenistan’ın yüzölçümü yaklaşık 29.743 kilometrekare olarak ölçülmüştür. Ermenistan bu yüzölçümü ile küçük ölçekli ülkeler arasında yer alır. Coğrafi yapısı dağlık olup denize kıyısı bulunmamaktadır.

Ermenistan’ın resmi dili nedir?

Ermenistan’ın resmi dili Hint-Avrupa dil ailesine bağlı olan Ermenicedir.

Ermenistan’ın para birimi nedir?

Ermenistan’da kullanılan para birimi Ermeni Dramı (AMD)’dır. Ülke içindeki ekonomik işlemler bu para birimi ile yürütülmektedir. Ermeni Dramı, uluslararası para piyasalarında “AMD” kısaltmasıyla ifade edilir.