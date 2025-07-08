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Ermenistan Parlamentosu'nda ortalık karıştı vekiller birbirine girdi! Ermeni vekil, üzerine yürüdüğü vekile "Türk'ün oğlu" diye bağırdı

Ermenistan Parlamentosu’nda, muhalefet milletvekili Artur Sarkisyan’ın dokunulmazlığının kaldırılması görüşülürken iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Arbede esnasında bir vekilin, tartıştığı vekile "Türk'ün oğlu" diye bağırarak üzerine yürüdüğü görüldü.

Ermenistan Parlamentosu'nda ortalık karıştı vekiller birbirine girdi! Ermeni vekil, üzerine yürüdüğü vekile "Türk'ün oğlu" diye bağırdı

Ermenistan Parlamentosu'nda muhalif vekil Artur Sarkisyan’ın dokunulmazlığının kaldırılması görüşülürken kavga çıktı. Sarkisyan, kürsüde yaptığı konuşmada, hakkında verilecek kararın önceden alındığını iddia ederek, olası bir tutuklama öncesi ailesiyle zaman geçirmek istediğini söyledi.

Ermenistan Parlamentosu nda ortalık karıştı vekiller birbirine girdi! Ermeni vekil, üzerine yürüdüğü vekile "Türk ün oğlu" diye bağırdı 1

VEKİLLER TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİ

Konuşmasının ardından genel kurul salonunu terk etmek isteyen Sarkisyan’a, iktidar partisinden bazı milletvekillerinin sözlü sataşması üzerine gerginlik çıktı.

Ermenistan Parlamentosu nda ortalık karıştı vekiller birbirine girdi! Ermeni vekil, üzerine yürüdüğü vekile "Türk ün oğlu" diye bağırdı 2

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların atıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında su şişeleri fırlatılırken, bazı milletvekilleri birbirini darbetti. Olaylara müdahale eden Devlet Koruma Servisi görevlileri, tarafları ayırmakta güçlük çekti.

Ermenistan Parlamentosu nda ortalık karıştı vekiller birbirine girdi! Ermeni vekil, üzerine yürüdüğü vekile "Türk ün oğlu" diye bağırdı 3

“İKTİDARI ELE GEÇİRME PLANI YAPMA” SUÇLAMALARI

Yaşanan arbedenin ardından oturuma ara verildi, ancak kavga bir süre genel kurul salonunun dışında da devam etti.
Ermenistan Başsavcılığı, hakkında “terör saldırısı hazırlığı” ve “iktidarı ele geçirme planı yapma” suçlamalarıyla soruşturma başlattığı Artur Sarkisyan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için parlamentoya başvuruda bulunmuştu.

Ermenistan Parlamentosu nda ortalık karıştı vekiller birbirine girdi! Ermeni vekil, üzerine yürüdüğü vekile "Türk ün oğlu" diye bağırdı 4

"TÜRK'ÜN OĞLU" DİYE BAĞIRARAK TARTIŞTIĞI VEKİLİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Ermenistan Parlamentosu'nda çıkan kavgada, bir vekilin tartıştığı diğer vekile, defalarca "Türk'ün oğlu" diye bağırdığı görüldü.

Ermenistan Parlamentosu nda ortalık karıştı vekiller birbirine girdi! Ermeni vekil, üzerine yürüdüğü vekile "Türk ün oğlu" diye bağırdı 5

Araya giren diğer vekiller tartışmayı yatıştırdı.

(AA)

08 Temmuz 2025
08 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan meclis parlamento türk
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