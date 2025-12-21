HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ersan Şen'den net çıkış! TBMM'ye seslendi: Çok dikkatli olmamız lazım

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullanarak TBMM'ye seslendi. Üniter yapının devletin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Şen, "Devlet adına geri dönülemez hasarlara yol açabilecek tavır, söz ve eylemlerde bulunma konusunda TBMM’de çok dikkatli olmak lazım!" dedi.

Ersan Şen'den net çıkış! TBMM'ye seslendi: Çok dikkatli olmamız lazım
Ufuk Dağ

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 2025 yılında tarihi olaylara şahitlik edildi. Hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları hem heyetin İmralı ziyareti kamuoyunda uzun süre kendine yer buldu. Kritik süreç devam ederken bir açıklama da Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'den geldi.

Ersan Şen den net çıkış! TBMM ye seslendi: Çok dikkatli olmamız lazım 1

"TAVRIMIZ NET"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şen 'tavrımız net' diyerek terör örgütünün her yerde kayıtsız şartsız silah bırakması gerektiğini ve bunun da asla pazarlığı olmayacağını vurguladı.

Meclis'i işaret eden Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bizim tavrımız net; terör örgütü her yerde kayıtsız şartsız silah bırakacak ve bu iş bitecek, bunun pazarlığı olmaz. Tek bir muhatap var, o da millet. Milletin evi Meclis. Aracı kabul edilmez.

Evet; demokrasi herkes için, hukuk herkes için, eşitlik herkes için.

Ersan Şen den net çıkış! TBMM ye seslendi: Çok dikkatli olmamız lazım 2

Üniter yapı olmazsa olmazı bu Devletin. Üniter yapıyı bozacak ayırımcılığa, kayırmacılığa, “demokratik gerçekleşmeler” adı altında gizlenen her türlü federatif yapı oluşumuna yol açabilecek yönlendirmelere baştan karşıyız.

En önemlisi de şudur; vatan adına, millet adına, Devlet adına geri dönülemez hasarlara yol açabilecek tavır, söz ve eylemlerde bulunma konusunda TBMM’de çok dikkatli olmak lazım!

Herkes için eşit hukuk, herkes için demokrasi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta’da son bir haftada 34 aranan şahıs yakalandıIsparta’da son bir haftada 34 aranan şahıs yakalandı
Teknolojinin başkentinde büyük kaos!Teknolojinin başkentinde büyük kaos!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Ersan Şen meclis tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.