Ersan Şen'den net çıkış! TBMM'ye seslendi: Çok dikkatli olmamız lazım

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 2025 yılında tarihi olaylara şahitlik edildi. Hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları hem heyetin İmralı ziyareti kamuoyunda uzun süre kendine yer buldu. Kritik süreç devam ederken bir açıklama da Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'den geldi.

"TAVRIMIZ NET"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şen 'tavrımız net' diyerek terör örgütünün her yerde kayıtsız şartsız silah bırakması gerektiğini ve bunun da asla pazarlığı olmayacağını vurguladı.

Meclis'i işaret eden Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bizim tavrımız net; terör örgütü her yerde kayıtsız şartsız silah bırakacak ve bu iş bitecek, bunun pazarlığı olmaz. Tek bir muhatap var, o da millet. Milletin evi Meclis. Aracı kabul edilmez.

Evet; demokrasi herkes için, hukuk herkes için, eşitlik herkes için.

Üniter yapı olmazsa olmazı bu Devletin. Üniter yapıyı bozacak ayırımcılığa, kayırmacılığa, “demokratik gerçekleşmeler” adı altında gizlenen her türlü federatif yapı oluşumuna yol açabilecek yönlendirmelere baştan karşıyız.

En önemlisi de şudur; vatan adına, millet adına, Devlet adına geri dönülemez hasarlara yol açabilecek tavır, söz ve eylemlerde bulunma konusunda TBMM’de çok dikkatli olmak lazım!

Herkes için eşit hukuk, herkes için demokrasi.