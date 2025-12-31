HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ersan Şen ile Barış Yarkadaş arasında 'Fenerbahçe' gerilimi: "Kulübün yakasından düş"

İş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na verdiği saç örneğinin testi pozitif çıkmıştı. Gözaltına alınan Saran adli kontrolle serbest bırakılırken, bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi. Barış Yarkadaş, Saran'ın kulübü rahatlatması gerektiğini ve başkanlığı bırakması gerektiğini savundu. Prof. Dr. Ersan Şen ise buna kongrenin karar verebileceğini belirterek, "Fenerbahçe Spor Kulübünün yakasından düş" dedi.

Ersan Şen ile Barış Yarkadaş arasında 'Fenerbahçe' gerilimi: "Kulübün yakasından düş"
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları kapsamında, iş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Saran'ın saçından alınan örnekte uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Saran, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ersan Şen ile Barış Yarkadaş arasında Fenerbahçe gerilimi: "Kulübün yakasından düş" 1

YARKADAŞ İLE ŞEN ARASINDA FENERBAHÇE TARTIŞMASI

Saran'ın Adli Tıp'taki raporunun pozitif çıkması ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazı isimler Saran'ın Fenerbahçe başkanlığına devam etmemesi gerektiğini savunurken, bazıları da bunun tam tersi görüş bildiri. Bu tartışmalardan biri de hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Barış Yarkadaş arasında yaşandı.

Ersan Şen ile Barış Yarkadaş arasında Fenerbahçe gerilimi: "Kulübün yakasından düş" 2


Barış Yarkadaş

ŞEN: "HUKUKİ DURUM YOK, BUNA KONGRE KARAR VERİR"

TGRT ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı adlı programda konuşan Şen, Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili hukuki bir durumun olmadığını belirtti ve "Hukukta onun görevinden azledilmesinin, alınmasını gerektiren bir durum yok. Buna kongre karar verir" dedi.

Ersan Şen ile Barış Yarkadaş arasında Fenerbahçe gerilimi: "Kulübün yakasından düş" 3
Prof. Dr. Ersan Şen

"HOCAM ETİK YOK MU?"

Şen'in bu sözlerinin ardından araya giren gazeteci Barış Yarkadaş ise "Hocam, etik yok mu?" sorusunu yöneltti. Yarkadaş'ın bu sorusundan sonra Şen ise şunları söyledi:

"FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN YAKASINDAN DÜŞ KARDEŞİM"

"O senin etiğin. Sana göre etik. Sen öyle yazıyorsun alt alta üst üste; o onu yapmıştır bu bunu yapmıştır. Nesin sen; hakim misin, mahkeme misin savcı mısın kardeşim. Fenerbahçe Spor Kulübünün yakasından düş kardeşim"

Tartışmanın sonlarında Yarkadaş Saran için "Rahatlatsın kulübü, Türkiye'yi de medyayı da rahatlatsın" derken, Şen de "Ona kulüp karar verir" diyerek cevap verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone 17 Pro kullanıcıları sıra dışı bir durumla karşı karşıyaiPhone 17 Pro kullanıcıları sıra dışı bir durumla karşı karşıya
Orta Doğu'da kazan kaynıyor! Savaşın eşiğine gelindiOrta Doğu'da kazan kaynıyor! Savaşın eşiğine gelindi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Barış Yarkadaş uyuşturucu Prof. Dr. Ersan Şen Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.