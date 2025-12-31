Ersan Şen ile Barış Yarkadaş arasında 'Fenerbahçe' gerilimi: "Kulübün yakasından düş"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları kapsamında, iş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Saran'ın saçından alınan örnekte uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Saran, adli kontrolle serbest bırakıldı.

YARKADAŞ İLE ŞEN ARASINDA FENERBAHÇE TARTIŞMASI

Saran'ın Adli Tıp'taki raporunun pozitif çıkması ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazı isimler Saran'ın Fenerbahçe başkanlığına devam etmemesi gerektiğini savunurken, bazıları da bunun tam tersi görüş bildiri. Bu tartışmalardan biri de hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Barış Yarkadaş arasında yaşandı.

ŞEN: "HUKUKİ DURUM YOK, BUNA KONGRE KARAR VERİR"

TGRT ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı adlı programda konuşan Şen, Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili hukuki bir durumun olmadığını belirtti ve "Hukukta onun görevinden azledilmesinin, alınmasını gerektiren bir durum yok. Buna kongre karar verir" dedi.



Prof. Dr. Ersan Şen

"HOCAM ETİK YOK MU?"

Şen'in bu sözlerinin ardından araya giren gazeteci Barış Yarkadaş ise "Hocam, etik yok mu?" sorusunu yöneltti. Yarkadaş'ın bu sorusundan sonra Şen ise şunları söyledi:

"FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN YAKASINDAN DÜŞ KARDEŞİM"

"O senin etiğin. Sana göre etik. Sen öyle yazıyorsun alt alta üst üste; o onu yapmıştır bu bunu yapmıştır. Nesin sen; hakim misin, mahkeme misin savcı mısın kardeşim. Fenerbahçe Spor Kulübünün yakasından düş kardeşim"

Tartışmanın sonlarında Yarkadaş Saran için "Rahatlatsın kulübü, Türkiye'yi de medyayı da rahatlatsın" derken, Şen de "Ona kulüp karar verir" diyerek cevap verdi.