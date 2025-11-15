HABER

Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı

Açıklamada, 15 Kasım 2025 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli sağanak şeklinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca 1600 metre üzerindeki yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışı öngörülüyor.
Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

