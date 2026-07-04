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Erzincan’da aranan 40 şahıs yakalandı

Erzincan’da polis ekiplerince aranan kişilere yönelik düzenlenen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası, ifadeye yönelik arama kararı ve adli para cezası bulunan 40 kişi yakalandı.

Erzincan’da aranan 40 şahıs yakalandı

Erzincan’da polis ekiplerince aranan kişilere yönelik düzenlenen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası, ifadeye yönelik arama kararı ve adli para cezası bulunan 40 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında toplam 98 yıl 2 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında "kasten yaralama" suçundan 14 yıl 10 ay 25 gün, "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay ile hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zimmet, uyuşturucu, kaçakçılık ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişiler de yer aldı.

Çalışmalarda ayrıca, ifadeye yönelik aranması bulunan 4 kişi ile adli para cezası nedeniyle aranan 7 kişi de yakalandı.

Toplam 40 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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