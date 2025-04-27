Erzincan’da aranması bulunan 19 şahıs yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 17 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs yakalandı.
27.04.2025 11:38
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Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.
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