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Erzincan’da aranması bulunan 19 şahıs yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 17 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs yakalandı.

Erzincan’da aranması bulunan 19 şahıs yakalandı

Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Erzincan
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