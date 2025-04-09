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Erzincan’da budama kursuna yoğun ilgi

Erzincan’da çiftçilere yönelik olarak açılan eğitim kurslarına yoğun ilgi devam ediyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile açılan kursa 78 kursiyer katıldı.

Erzincan’da budama kursuna yoğun ilgi

Erzincan’ın Buğdaylı Mahallesinde meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlendi. Çiftçilere verim ve kaliteyi artıran etkiler konusunda kapsamlı bilgiler sunuldu.

Buğdaylı Mahallesinde düzenlenen budama kursuna Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin de katıldı. Düzenlenen eğitim programında meyve ağaçlarında budama yapılırken dikkat edilecek hususlar, budamada verim ve kaliteyi artıran etkiler konusunda çiftçilere kapsamlı bilgiler sunuldu.

Eğitim programını veren Ziraat Mühendisleri Özkan Bozbek ve Veli Okumuş, karışık meyve ağaçlarından oluşan bahçede elma, ceviz, kiraz, şeftali ve üzüm gibi birçok meyve ağacı çeşidinde şekil ve verime yönelik olarak yapılacak budama işlemini kursiyerlere uygulamalı olarak gösterdiler. Kursiyerler budamayı sorarak, görerek ve uygulayarak öğrenme fırsatı buldular.

"ÇOCUKLARINIZI, TORUNLARINIZI BAHÇELERE, TARLALARA GÖTÜRÜN"

Eğitimin programında kursiyerlere hitap eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan’da meyvecilik sektörünün önemine değindi. Verimli toprakları ve gelişmelere açık çiftçileriyle Erzincan’ın meyvecilik sektörü açısından bölgede önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan İl Müdürü Alper Koçaker, çiftçilerden tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için çocuklarını ve torunlarını bahçelere ve tarlalara götürmelerini istedi. Tarımsal üretimin devamının sağlanması için gençlerin ve çocukların sektörde tecrübe kazanmasının ve üretime katkı sağlamalarının önemini vurgulayan İl Müdürü Koçaker, tarım teşkilatının tüm teknik konularda çiftçilere destek vermeye devam edeceğini söyledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Erzincan
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