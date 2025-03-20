Erzincan’da eğitime kar tatili

Erzincan Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre ilimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışının 20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini devam ettireceği değerlendirilmektedir. Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur’an kurslarında 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ile engelli çocuğu bulunan kadın kamu personelleri, engelli ve hamile kamu çalışanları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelleri de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Erzincan şehir merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karı temizleyerek işyerlerine gitmeye çalıştılar.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır