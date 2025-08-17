HABER

Erzincan'da korkutan kaza! 2 yaralı

Erzincan’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Ehlibeyt Caddesi ile Hürriyet Caddesi’nin kesişim noktasında S.G. idaresindeki 55 AOF 364 plakalı otomobil ile S.B. idaresindeki CD-574-SN yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 55 AOF 364 plakalı araçta bulunan R.G. ve G.G. yaralandı.

Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

