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Erzincan'da minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı

Gaziantep’ten Erzurum’un Tekman ilçesine gitmekte olan yolcu minibüsünün Erzincan’da devrilmesi sonucu 6’sı çocuk 15 kişi yaralandı.

Erzincan'da minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı

R.G. idaresindeki 27 BEV 714 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan 6’sı çocuk toplam 15 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan kaza
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