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Yer: İzmir! Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, balkonunda uyuyan Osman Gültaş'a ayı saldırdı. Ayı, balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş’ı ağır yaraladı. Gültaş, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yer: İzmir! Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş'a ayı saldırdı. Ayı, balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş’ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Osman Gültaş, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yer: İzmir! Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı 1

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Osman Gültaş, bu sabah hayatını kaybetti.

Yer: İzmir! Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı 2

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ayının yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, olay yerinden uzaklaşan ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir ayı
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