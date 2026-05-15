Erzincan'da otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan U.K. (25) ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
