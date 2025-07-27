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Erzincan’da takla atan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Erzincan’da takla atan hafif ticari araçtaki 5’i çocuk 7 kişi yaralandı.

Erzincan’da takla atan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Hüseyin D. (42) idaresindeki hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Tüneller mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Y.D. (35), N.D. (15), E.D. (12), E.D. (10), E.D. (7) ve E.D. (3) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan kaza
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