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Erzincan'da trafik kazalarında 5 kişi yaralı

Erzincan'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazalarında 5 kişi yaralı
Begüm Özkaynak

Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde, V.K. idaresindeki 34 UV 4269 plakalı otomobil yol ortasındaki demir bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan H.K. (79) ve M.K. (80) yaralandı.

Mehmet Ç'nin kullandığı 24 ED 961 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Mertekli köyü kavşağında, İkram B. yönetimindeki 24 UA 856 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan L.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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