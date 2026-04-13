HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzincan’da uçurumdan düşen İran uyruklu vatandaş kurtarıldı

Erzincan’da uçurumdan düşen İran uyruklu kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Keklikkayası Mahallesi Vali Konağı üstü mevkisinde bir kişinin uçurumdan düştüğü bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile AFAD sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaklaşık 200 metre yükseklikten düştüğü belirlenen yaralıya ulaşmak için zorlu arazi şartlarında çalışma yürüttü. Ekiplerin titiz müdahalesi sonucu bulunduğu noktadan çıkarılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.