Erzincan’da uçurumdan düşen İran uyruklu vatandaş kurtarıldı

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Keklikkayası Mahallesi Vali Konağı üstü mevkisinde bir kişinin uçurumdan düştüğü bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile AFAD sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaklaşık 200 metre yükseklikten düştüğü belirlenen yaralıya ulaşmak için zorlu arazi şartlarında çalışma yürüttü. Ekiplerin titiz müdahalesi sonucu bulunduğu noktadan çıkarılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

