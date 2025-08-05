Erzincan'da üretilen geven balının hasadı başladı

Kentte ilkbahar aylarında yüksek rakımlı bölgelere çıkan arıcılar, kaliteli bal elde etmek için yoğun mesai harcıyor.

Aylarca gece gündüz demeden arılarının her türlü bakımını yapan üreticiler, geven ve kekik bitkilerinden elde edilen geven balını hasat etmeye başladı.

Arıcılar, bölgedeki zengin bitki florasına dikkati çekerek bu yıl bal üretiminde verimli bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Erzincan'ın marka değerlerinden biri haline gelen "Erzincan Geven Balı" için coğrafi tescil işaret başvurusunda bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Çatalarmut köyündeki hasat etkinliğinde yaptığı açıklamada, Erzincan'ın sahip olduğu doğal ortamın arıcılık için ideal şartlar sunduğunu söyledi.

Arıcılığın Erzincan'da sadece bir geçim kaynağı olmadığını ve bunun bölge ekonomisinin önemli bir yapı taşı haline geldiğini belirten Koçaker, şöyle konuştu:

"Erzincan'da yaylalarımız, ormanlık alanlarımız ve zengin çiçek çeşitliliğimiz sayesinde Türkiye'nin en kaliteli ballarından biri üretiliyor. Geven ve kekik ağırlıklı floramız, balın aromatik ve besin değeri açısından zengin olmasını sağlıyor. Yıllık üretimimizi daha da artırmak istiyoruz. Bunun için hem kovan sayısını hem de kovan başı verimi artıracak projeler geliştiriyoruz. Üreticilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve kalkınma ajansları aracılığıyla destek sağlıyoruz."

Erzincan Arıcılar Birliği Başkanı Rahmi Özendi ise coğrafi işaretin sadece ürünün değerini artırmakla kalmayacağını, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve sahte ürünlerin önlenmesi açısından da kritik rol oynayacağını anlattı.

Tescilin önemine vurgu yapan Özendi, "Coğrafi işaret sayesinde üreticilerimiz artık balı belirli standartlara uygun olarak üretecek. Ayrıca ambalajlama ve pazarlama süreçlerinde 'Erzincan Geven Balı' logosu kullanmak zorunlu hale gelecek." diye konuştu.

Erzincan genelinde 1100 civarında arıcılık işletmesi ve 107 bin arılı kovan bulunduğunu anlatan Özendi, bu sezon kovan başına 10 kilogramın üzerinde bal, beklediklerini kaydetti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır