Erzincan'da uyuşturucu operasyonu! 2 zanlı tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu! 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda D.K. ve K.S'yi takibe alan ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada, 10 parça kağıda emdirilmiş bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 sentetik ecza, suçtan gelir olarak elde edilen 94 bin 875 lira ile 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Erzincan uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
