Erzincan-Sivas kara yolunda kaza: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, 24 AAZ 916 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen MVZ-7565 yabancı plakalı araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

