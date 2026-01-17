Erzincan-Sivas karayolu çığ nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı

Çığın ardından yol güvenlik amacıyla trafiğe kapatılırken, Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yol üzerindeki kar kütlesi temizlendi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı. Güvenlik gerekçesiyle boş tırların geçişine izin verilmediği bildirildi.

KAR YAĞIŞI VE TİPİ ERZİNCAN-ERZURUM KARAYOLUNDA DA ETKİSİNİ ARTIRDI

Öte yandan kar yağışı ve tipi Erzincan-Erzurum karayolunda da etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçlar Akyazı mevkiinde bekletiliyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve yapılan uyarılara uymaları konusunda uyardı.