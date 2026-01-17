HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzincan-Sivas karayolu çığ nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Erzincan-Sivas karayolu, Sakaltutan Geçidi tüneller mevkiinde akşam saatlerinde yola düşen çığ nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Erzincan-Sivas karayolu çığ nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı

Çığın ardından yol güvenlik amacıyla trafiğe kapatılırken, Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yol üzerindeki kar kütlesi temizlendi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı. Güvenlik gerekçesiyle boş tırların geçişine izin verilmediği bildirildi.

KAR YAĞIŞI VE TİPİ ERZİNCAN-ERZURUM KARAYOLUNDA DA ETKİSİNİ ARTIRDI

Öte yandan kar yağışı ve tipi Erzincan-Erzurum karayolunda da etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçlar Akyazı mevkiinde bekletiliyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve yapılan uyarılara uymaları konusunda uyardı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana’daki cinayetin şüphelileri Edirne’de yakalandıAdana’daki cinayetin şüphelileri Edirne’de yakalandı
Babasının hesabından 1,5 milyon TL kredi çekti, dolandırıldıBabasının hesabından 1,5 milyon TL kredi çekti, dolandırıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Erzincan Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.