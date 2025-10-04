HABER

Erzincan’da kuru fasulye hasadı başladı

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadı başladı.

Kuru fasulye üretim ve deneme alanlarında 2025 yılı hasat sezonu başladı. Yürütülen hasat çalışmaları, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş tarafından yerinde incelendi.
Saha ziyaretinde, Müdür Yardımcısı Burak Mersinlioğlu, Yemeklik Tane Baklagiller Bölüm Başkanı Selçuk Yılmaz ve Üretim ve İşletme Bölüm Başkanı Yıldırım Sağlam da hazır bulundu.
Yetkililer, bu yılki üretim sezonunun verimlilik açısından olumlu geçtiğini ve deneme alanlarından elde edilen sonuçların gelecek yıllar için yol gösterici olacağını belirtti.
Hasat süreci, tarımsal Ar-Ge faaliyetlerine katkı sunmak ve kaliteli üretim hedeflerini desteklemek amacıyla titizlikle sürdürülmekte.

