Erzincan’da motokuryelere kar engeli

Erzincan Valiliği, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilik, uygulamanın sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını bildirdi.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır