Erzincan’da motokuryelere kar engeli

Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelere yönelik trafik kısıtlaması getirildi.
19.01.2026 16:25
Erzincan Valiliği, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını duyurdu.
Valilik, uygulamanın sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını bildirdi.
