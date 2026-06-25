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Erzincan’da Sanat Festivali Âşık Daimi eserleriyle başladı

Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen Sanat Festivali, Âşık Daimi eserlerinin seslendirildiği konserle başladı.

Erzincan’da Sanat Festivali Âşık Daimi eserleriyle başladı

Festivalin açılış törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu’nun yanı sıra vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı.

Programın ilk gününde, Erzincan’ın yetiştirdiği önemli halk ozanlarından Âşık Daimi anıldı. Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından seslendirilen eserler, davetlilerden büyük beğeni topladı.

Açılışta sanatın ve kültürel mirasın önemine vurgu yapılırken, Anadolu ozanlık geleneğinin önemli temsilcilerinden Âşık Daimi’nin eserleriyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıldı. Festival kapsamında farklı sanat etkinliklerinin de gerçekleştirileceği bildirildi.

Erzincan’da Sanat Festivali Âşık Daimi eserleriyle başladı 1
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan yaşam
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