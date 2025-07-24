Erzincan’ın Mahmutlu köyünde tarla günü düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi tarafından finanse edilen proje, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde yürütülüyor. Proje kapsamında Mahmutlu köyünde gerçekleştirilen tarla gününde, çiftçilere Ümranhanım-2 adlı tritikale çeşidi hakkında bilgi verildi. Üreticilere, tritikale bitkisinin verim potansiyeli, hastalıklara dayanıklılığı ve bölge tarımına sağlayacağı katkılar anlatıldı. Tarla günü programına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, araştırmacılar ve üreticiler katıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır