Erzurum 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında olacak. Gece saatlerinde ise 16°C olması bekleniyor. Rüzgar, doğu yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Nem oranının %36 civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 2 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 33°C olacak. 3 Ağustos Pazar günü ise sıcaklığın 31°C civarında olması öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarının 30°C ile 34°C arasında değişmesi, gece ise 15°C ile 19°C arasında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 6 km civarında kalacak. Nem oranının %36 ile %40 arasında değişmesi tahmin ediliyor.

Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Düşük rüzgar hızı hava kirliliği seviyelerini artırabilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların ve hassas bünyelerin dışarı çıkarken maske takmaları önerilir. Mümkünse kapalı alanlarda kalmaları da faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları devam ederken, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sağlık durumlarına dikkat etmeleri önemlidir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların, sulama ve hayvan bakımı konularında gerekli önlemleri almaları olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.