Erzurum 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

1 Aralık 2025 Pazartesi günü Erzurum'da hava durumu sert bir soğukla başlayacak. Sabah saatlerinde yoğun sis bekleniyor. Don ve buzlanma etkili olacak. Bulutlu bir hava hâkim olacaktır. Sıcaklıklar -6°C'ye kadar düşebilir. Rüzgar hafif kuzey yönlerden esecek. Bu koşullar, yüksek kesimlerde görüş mesafesini ciddi şekilde düşürebilir. Tarım faaliyetlerinde don riskine karşı önlem almak önemlidir.

2 Aralık Salı günü hava değişecektir. Bulutların arasından güneşin ara ara çıkması beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 1°C civarında. Gece ise -11°C olması öngörülüyor. 3 Aralık Çarşamba günü hava çok bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklık yine 1°C. Gece sıcaklığı -12°C seviyelerine düşecektir. 4 Aralık Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Ancak gündüz sıcaklık 1°C, gece -10°C olacak.

5 Aralık Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava hâkim olacak. Gündüz sıcaklık 3°C, gece ise -5°C seviyelerine ulaşacak. 6 Aralık Cumartesi günü hafif kar yağışı görülebilir. Gündüz sıcaklık 3°C olacak. Gece sıcaklığı -3°C seviyesine düşecektir. 7 Aralık Pazar günü yağmur geçişleri yaşanacak. Gündüz sıcaklık 5°C, gece ise 2°C olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve değişken olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun sis, don ve buzlanma beklenmektedir. Dışarı çıkarken uygun kış giysileri giymek önemlidir. Sıcak tutan kat kat kıyafetler tercih edilmelidir. Ayakkabıların kaymaz tabanlı olması da gereklidir. Araç kullanırken yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Araçların kış bakımlarını yaptırmak şarttır. Yola çıkarken acil durum kitlerini bulundurmak güvenliğiniz açısından çok önemlidir. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların don riskine karşı önlem alması gerekmektedir. Bu, ürün kaybını önlemek adına elzemdir.