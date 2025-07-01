Erzurum 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca parlak güneş ışığı var. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. Bu gün, Erzurum'un Temmuz ayındaki ortalama sıcaklıklarına uygun.

2 Temmuz Çarşamba günü hava durumu yağmurlu. Gündüz sıcaklık 22°C, gece sıcaklık 8°C olacak. 3 Temmuz Perşembe açık hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22°C, gece sıcaklık 9°C olacak. 4 Temmuz Cuma günü de hava açık geçecektir. Gündüz sıcaklık 23°C, gece sıcaklık 9°C olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü hava yine açık. Gündüz sıcaklık 22°C, gece sıcaklık 9°C olacak. 6 Temmuz Pazar günü parçalı bulutlu bir hava var. Gündüz sıcaklık 22°C, gece sıcaklık 10°C olacak. 7 Temmuz Pazartesi günü tekrar yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22°C, gece sıcaklık 9°C olacak.

Bu dönemde gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serin havaya karşı ceket almak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde, özellikle 2 ve 7 Temmuz tarihlerinde, su geçirmez ayakkabılar ve mont kullanmak uygun olur. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak da ıslanmaktan korur. Hava koşullarına göre plan yaparak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmek mümkündür.