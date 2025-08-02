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Erzurum 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 18-26°C, öğle saatlerinde 27-30°C, akşam saatlerinde ise 19-28°C arasında değişiklik gösterecek.

Erzurum 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Erzurum'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 18-26°C, öğle saatlerinde 27-30°C, akşam saatlerinde ise 19-28°C arasında değişiklik gösterecek. Hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Rüzgar doğu yönünden hafif bir hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %48-88, öğle saatlerinde %26-40, akşam saatlerinde ise %26-51 arasında olacak. Görünürlük %100 olarak kalacak.

3 Ağustos Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde 20°C, öğle saatlerinde 27°C, akşam saatlerinde ise 17°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 11 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %58, öğle saatlerinde %16, akşam saatlerinde ise %44 seviyesinde bulunacak.

4 Ağustos Pazartesi günü hava sabah saatlerinde 18°C, öğle saatlerinde 32°C, akşam saatlerinde ise 18°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu-batı yönlerinden 3-4 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah, öğle ve akşam saatlerinde %33 olarak kalacak.

5 Ağustos Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 18°C, öğle saatlerinde 31°C, akşam saatlerinde ise 18°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 4 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah, öğle ve akşam saatlerinde %34 olacak.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve nem oranlarının düşmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneşten korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak cilt ve göz sağlığını koruyacaktır. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmeye özen gösterilmelidir. Rüzgarın hızlanmasıyla toz ve kağıt parçacıklarının uçabileceği dikkate alınmalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunması faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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