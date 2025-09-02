HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 02 Eylül Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Erzurum 02 Eylül Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Erzurum'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 30°C olarak tahmin edilmektedir. Bu sıcaklık, Erzurum'un Eylül ayındaki ortalama yüksek sıcaklıklarının üzerindedir. Bu durum, bölgenin tipik iklimine göre daha sıcak bir gün yaşanacağını gösterir. Nem oranı %54'tür. Rüzgar hızı 12 km/sa güneydoğu yönünden esmektedir. Gün doğumu saati 06:30, gün batımı saati ise 19:45 olarak belirlenmiştir.

3 Eylül Çarşamba günü hava yine kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecektir. 4 Eylül Perşembe günü muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. 5 Eylül Cuma günü ise hava puslu güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında kalacaktır.

Eylül ayı boyunca Erzurum'da ortalama yüksek sıcaklık 23°C, düşük sıcaklık ise 10°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı genellikle düşüktür. Nem oranı ise %46 civarındadır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 4 Eylül'deki olası yağışlar için yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, günün en sıcak saatlerinde açık hava etkinlikleri yaparken güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzlerini kapatıp, 'Abinin selamı var' diyerek iş yerine saldırdılarYüzlerini kapatıp, 'Abinin selamı var' diyerek iş yerine saldırdılar
Polis memuru kazada hayatını kaybettiPolis memuru kazada hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Fenerbahçe'den 'KAP' geldi! Ederson resmen açıklandı

Fenerbahçe'den 'KAP' geldi! Ederson resmen açıklandı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Adana'da kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti

Adana'da kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.