Erzurum 02 Eylül Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 30°C olarak tahmin edilmektedir. Bu sıcaklık, Erzurum'un Eylül ayındaki ortalama yüksek sıcaklıklarının üzerindedir. Bu durum, bölgenin tipik iklimine göre daha sıcak bir gün yaşanacağını gösterir. Nem oranı %54'tür. Rüzgar hızı 12 km/sa güneydoğu yönünden esmektedir. Gün doğumu saati 06:30, gün batımı saati ise 19:45 olarak belirlenmiştir.

3 Eylül Çarşamba günü hava yine kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecektir. 4 Eylül Perşembe günü muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. 5 Eylül Cuma günü ise hava puslu güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında kalacaktır.

Eylül ayı boyunca Erzurum'da ortalama yüksek sıcaklık 23°C, düşük sıcaklık ise 10°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı genellikle düşüktür. Nem oranı ise %46 civarındadır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 4 Eylül'deki olası yağışlar için yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, günün en sıcak saatlerinde açık hava etkinlikleri yaparken güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığınız açısından faydalı olacaktır.