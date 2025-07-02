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Erzurum 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli olacak.

Erzurum 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında gösteriyor. Nem oranı %80 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 3 Temmuz Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 8°C arasında değişecek. 4 Temmuz Cuma günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 8°C arasında olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü de benzer şekilde bölgesel düzensiz yağmur yağışları görülecek. Sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekir. Islanmamak için uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle üşümemek için kat kat giyinmek önerilir. Gerekirse sıcak içecekler tüketmek de iyi bir fikirdir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.

Erzurum'un Temmuz ayındaki ortalama sıcaklıkları 10.7°C ile 23.4°C arasında değişmektedir. Yaz aylarında bile hava koşullarının serin olabileceğini unutmamak gerekir. Seyahat planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve ekipman hazırlığı yapmak, konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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