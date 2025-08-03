Erzurum 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 4 Ağustos Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 33°C ile 14°C arasında değişecek. 5 Ağustos Salı günü ise sıcaklıklar 34°C ile 12°C arasında olacak. Hafta ortasında hava koşullarının bu şekilde devam etmesi öngörülüyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gündüzleri yüksek sıcaklıklar, gece ise serin hava koşulları bekleniyor. Gündüzleri hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor. Akşamları serin havaya karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların vücut üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bol su içmeye özen göstermek ve aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmamak akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmemesi, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgar hızının düşük olması nedeniyle, açık hava etkinliklerinde rahatsızlık yaşanması olası değildir. Bu durum, doğa yürüyüşleri ve piknikler için ideal bir ortam yaratıyor.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilirken, akşamları serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bol su içerek ve güneş koruyucu ürünler kullanarak sağlığınızı korumaya özen göstermelisiniz.