Erzurum 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında, gece ise 12°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan 9–27 km/sa hızla esecek. Nem oranı %75 civarında olacak.

4 Eylül Perşembe günü hava bulutlu ve ılık olacak. Gündüz sıcaklıkları 23–27°C, gece sıcaklıkları ise 21–22°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeyden 15–31 km/sa hızla esecek. Yağış olasılığı %0 civarında bulunuyor.

5 Eylül Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 11°C civarında olacak. Rüzgar güneybatıdan 14 km/sa hızla esecek. Nem oranı %54 civarında.

6 Eylül Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 9°C olacak. Rüzgar güneyden 16–30 km/sa hızla esecek. Nem oranı %60 civarında bulunacak.

7 Eylül Pazar günü hava sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 8°C civarında olacak. Rüzgar güneyden 15–30 km/sa hızla esecek. Nem oranı %72 civarında.

Eylül ayı boyunca Erzurum'un hava durumu genellikle ılık ve yağışlıdır. Ayın başında, gündüz sıcaklıkları 25.6°C, gece sıcaklıkları ise 11.2°C civarındadır. Ortalama nem %70 civarındadır. Ayın ortalarında, gündüz sıcaklıkları 23.7°C, gece sıcaklıkları ise 10.5°C olur. Ay sonuna doğru, gündüz sıcaklıkları 21.2°C, gece sıcaklıkları 5.6°C civarına düşer. Yağış miktarı 0 mm ile 9 mm arasında değişmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde, su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri yağışlı günlerde ertelenmeli veya kapalı alanlarda gerçekleştirilmelidir.