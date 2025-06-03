Erzurum 03 Haziran Salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 7°C civarında seyredecek. Bu durum, bölgedeki nem oranının yüksek olmasına neden olacaktır. Hava koşulları değişkenlik gösterecektir.

4 Haziran Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. 5 Haziran Perşembe günü ise güneşli bir hava hakim olacak. 6 Haziran Cuma günü tekrar sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. 7 Haziran Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları, Erzurum'da yaşayanların günlük planlarını yaparken esnek olmalarını gerektiriyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.