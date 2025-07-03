Erzurum 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu şu şekildedir. Sabah saatlerinde sıcaklık 12°C, gündüz 21°C, akşam 17°C ve gece 9°C olarak beklenmektedir. Gündüz hava açık olacak. Sıcaklık 21°C civarında kalacaktır. Akşam saatlerinde hava açık kalacak ve sıcaklık 17°C civarında olacaktır. Gece saatlerinde de hava açık olacaktır. Sıcaklık 9°C civarında olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserek sabah 12 km/saat, gündüz 20 km/saat, akşam 21 km/saat ve gece 9 km/saat hızında esecektir. Nem oranı sabah %66, gündüz %40, akşam %51 ve gece %69 olarak tahmin edilmektedir.

4 Temmuz Cuma günü Erzurum'da hafif yağmur beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 14°C, gece ise 7°C civarında olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 20 km/saat hızında esecektir.

5 Temmuz Cumartesi günü Erzurum'da hafif yağmur devam edecektir. Gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 8°C civarında olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden 21 km/saat hızında esecektir.

6 Temmuz Pazar günü hava açık olacaktır. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 7°C civarında beklenmektedir.

7 Temmuz Pazartesi günü hava yine açık olacak. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 9°C civarında kalacaktır.

Erzurum'un yüksek rakımı ve dağlık yapısı, hava koşullarının hızla değişmesine neden olabilir. Dağcılık ve açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelidir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir ve görüş mesafesi azalabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli olmak gereklidir. Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, güvenlik açısından önemlidir.